Ligue 1-Livestream: PSG - Nimes am 23.02.

Im Parc des Princes empfängt Paris Saint-Germain am 26. Spieltag der Ligue 1 Nimes. Das Team von Thomas Tuchel ist derzeit auf dem Weg zur achten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Seit der Verletzung von Neymar liegt der Fokus der PSG-Offensive auf Kylian Mbappe.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge



Ligue 1 Livestreams

Bordeaux - Guingamp am 20.02. um 19:00 Uhr

Das Nachholspiel zwischen Bordeaux und Guingamp schließt den 23. Spieltag der Ligue 1 ab. Von den letzten acht Duellen dieser Teams gewann Guingamp nur eines. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen haben die Gäste ganz tief in der Tabelle nach unten gehämmert.

PSG - Montpellier am 20.02. um 21:00 Uhr

In einem Nachholspiel der Ligue empängt Paris Saint-Germain den HSC Montpellier im Parc des Princes. Vor allem in Heimspielen zeigt sich die Dominanz von PSG in Frankreich normalerweise auf beeindruckende Weise.

Kommentator: Guido Hüsgen

Amiens - Nizza am 23.02. um 20:00 Uhr

Am 26. Spieltag der Ligue 1 begrüßt Amiens im Stade de la Licorne die Gäste aus Nizza. Im Hinspiel siegte die Mannschaft von der Cote d'Azur 1:0. Ein weiterer Sieg würde Nizza in eine bessere Position für die Teilnahme an der Europa League bringen.

