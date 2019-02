Ligue 1-Livestream: Nimes - Rennes am 02.03.

Nach dem Kracher gegen den Ligaprimus PSG muss Nimes Olympique am 27. Spieltag gegen Rennes ran. Für die 0:4-Klatsche aus dem Hinspiel steht noch eine Revanche aus.



Ligue 1 Livestreams

Bordeaux - Montpellier am 01.03. um 20:45 Uhr

Am 27. Spieltag der Ligue 1 ist Montpellier zu Gast im Matmut Atlantique. Montpellier schnuppert seit sechs Jahren mal wieder "Europapokalluft". Kann das Team von Michel Der Zakarian gegen Bordeaux wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Ränge einfahren?

Caen - PSG am 02.03. um 17:00 Uhr

Am 27. Spieltag begegnen sich Caen und Paris St. Germain in der nordfranzösischen Hafenstadt. Caen kassierte in den letzten neun Partien im Schnitt jeweils drei Treffer gegen das Team von Thomas Tuchel.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Angers - Monaco am 02.03. um 20:00 Uhr

Am 27. Spieltag der Ligue 1 muss der AS Monaco in den Westen Frankreichs reisen und auswärts bei SCO Angers antreten. Das Hinspiel im Fürstentum ging mit 1:0 an den jetzigen Gastgeber Angers.

