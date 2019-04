Ligue 1-Livestream: Monaco - Reims am 13.04.

Der Abstiegskampf ist noch nicht gewonnen für Monaco, Aufsteiger Reims hat Platz 4 und damit die direkte Qualifikation für die Europa League vor der Nase.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Monaco - Reims am 13.04. um 20:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

Dijon - Amiens am 12.04. um 19:00 Uhr

Dijon nimmt nur noch am Dreikampf um den Relegationsplatz teil, Amiens hängt knapp darüber mit gutem Blick auf den Abgrund.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Nantes - Lyon am 12.04. um 20:45 Uhr

Platz 3 ist für Lyon schon ganz nah als Endergebnis, Platz 2 wäre noch hübscher, denn dann ginge es direkt in die Champions-League-Gruppenphase.

Kommentator: Martin Sedlacek

Straßburg - Guingamp am 13.04. um 20:00 Uhr

Im Stade de la Meinau kämpft Guingamp gegen den Abstieg.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel