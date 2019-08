Ligue 1-Livestream: Monaco - Nimes am 25.08.

Duell der Punktlosen: Nimes und Monaco - noch ohne Saison-Sieg - müssen dringend den Fehlstart abwenden, die Monegassen konnten bisher sogar nicht einmal ein Tor erzielen.



Dijon - Bordeaux am 24.08. um 20:00 Uhr

Duell der Sieglosen: Dijon und Bordeaux konnten in der neuen Saison noch kein Spiel gewinnen - die Ostfranzosen stehen sogar bei zwei Niederlagen, weshalb sie die sofortige Hilfe von Schalke-Leihgabe Hamza Mendyl benötigen.

Straßburg - Rennes am 25.08. um 17:00 Uhr

Zwischen Frankfurt steht Rennes an: Racing Straßburg kämpft in den Europa-League-Playoffs gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt um den Einzug in die Gruppenphase - in der Liga wartet ein ungeschlagenes Stade Rennes, das vergangenen Spieltag PSG besiegen konnte.

PSG - Toulouse am 25.08. um 21:00 Uhr

Lieblingsgegner aus Südfrankreich: Von den letzten 25 Spielen gegen Toulouse gewann Paris 19 und verlor nur viermal.

