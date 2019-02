Ligue 1-Livestream: Guingamp - Angers am 23.02.

Im Stade du Roudourou empfängt Guingamp am 26. Spieltag der Ligue 1 Angers. Im Hinspiel gewannen die Gastgeber 1:0. Seitdem gab es in der Liga für Guingamp fast nur Enttäuschungen, die Hoffnung verschwindet langsam durch die Hintertür.



Das Nachholspiel zwischen Bordeaux und Guingamp schließt den 23. Spieltag der Ligue 1 ab. Von den letzten acht Duellen dieser Teams gewann Guingamp nur eines. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen haben die Gäste ganz tief in der Tabelle nach unten gehämmert.

In einem Nachholspiel der Ligue empängt Paris Saint-Germain den HSC Montpellier im Parc des Princes. Vor allem in Heimspielen zeigt sich die Dominanz von PSG in Frankreich normalerweise auf beeindruckende Weise.

Am 26. Spieltag der Ligue 1 begrüßt Amiens im Stade de la Licorne die Gäste aus Nizza. Im Hinspiel siegte die Mannschaft von der Cote d'Azur 1:0. Ein weiterer Sieg würde Nizza in eine bessere Position für die Teilnahme an der Europa League bringen.

