Ligue 1-Livestream: Dijon - PSG am 15.12.

Der 18. Spieltag der französischen Ligue 1 live auf DAZN! Im heimischen Stade Gaston Gérard konnte Dijon in der laufenden Saison bisher nur 6 Tore erzielen. So oft trafen allein Neymar und Di Maria beim letzten Duell. In diesem fegte das Star-Ensemble aus Paris Dijon einfach mal 8:0 aus dem Stadion.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge



Ligue 1 Livestreams

Nizza - St. Etienne am 14.12. um 01:00 Uhr

Am 18. Spieltag der Ligue 1 empfängt OGC Nizza die AS St. Etienne.

Caen - Toulouse am 15.12. um 01:00 Uhr

Caen gegen Toulouse heißt die Partie an Spieltag Nummer 18, die im Stade Michel-d’Ornano ausgetragen wird. Kann die Elf aus Toulouse mit Trainer ​Alain Casanova auswärts punkten?

