Ligue 1-Livestream: Amiens - Nimes am 09.03.

In Frankreichs Ligue 1 gastiert Nimes Olympique am 28. Spieltag bei Amiens. Beim 0:3 im Hinspiel gab es für Amiens nichts zu holen.



Zum Auftakt des 28. Spieltages der Ligue 1 empfängt Straßburg Lyon im Stade de la Meinau. Die Gäste brauchen den Sieg, um Platz 3 und damit ihre Chance auf die Champions League abzusichern.

Kommentator: Mannie Winter

Dijon trifft am 28. Spieltag der Ligue 1 im Stade Gaston Gerard auf Reims.

