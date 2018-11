Friendlies-Livestream: Irland - Nordirland am 15.11.

Nach der Niederlage gegen Wales in der Nations League sind die Iren vor heimischer Kulisse auf Wiedergutmachung aus. Im Aviva Stadium in Dublin trifft das Team von Martin O'Neill auf den Nachbarn aus Nordirland. Und bei einem solchen Traditionsduell wird auch ein Freundschaftsspiel zur heißen Fußballschlacht.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Sebastian Kneißl



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Irland - Nordirland am 15.11. um 01:00 Uhr!

Friendlies Livestreams

Schweiz - Katar am 14.11. um 01:00 Uhr

Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Für die Schweiz wäre alles andere als ein Sieg aber eine Enttäuschung.

Kommentator: David Ploch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

England - USA am 15.11. um 01:00 Uhr

Das Mutterland des Fußballs hospitiert die nahen Verwandten jenseits des großen Teichs. Das Testsspiel im spektakulären Wembley Stadium zwischen England und den USA verspricht einen interessanten Schlagabtausch, denn die Elf von Gareth Southgate spielt derzeit erfrischend und modern.

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Ralph Gunesch

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.