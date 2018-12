FIFA Club World Cup-Livestream: Kashima - Real Madrid am 19.12.

Im zweiten Halbfinale der FIFA Klub-WM 2018 in den VAE trifft der Rekordmeister aus Japan Kashima Antlers, auf die Stars von Real Madrid. Die Spanier könnten dieses Jahr ihren Titel verteidigen und gehen als klarer Favorit in ihr erstes Turnierspiel. Kashima konnte sich im Viertelfinale gegen Guadalajara durchsetzen und wird nun versuchen für eine Überraschung zu sorgen.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Jonas Hummels



