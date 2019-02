FA Cup-Livestream: Newport - Man City am 16.02.

Der größte Klassenunterschied im Achtelfinale des FA Cups: Premier-League-Tabellenführer Manchester City reist zu Newport County, einem Club aus dem Mittelfeld der viertklassigen League 2. Die Gastgeber setzten sich in den vorigen Runden gegen Leicester City und auswärts beim Zweitligisten FC Middlesbrough durch.

Moderator: Guido Hüsgen / Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 18:15 Uhr.



FA Cup Livestreams

QPR - Watford am 15.02. um 20:45 Uhr

Die Queens Park Rangers peilen das Viertelfinale des FA Cups an. Der Zweitligist hat nach dem Sieg über den Drittligisten Portsmouth jetzt mit Watford ein Team aus der höchsten englischen Liga gegen sich.

Kommentator: Max Zobel

Brighton - Derby County am 16.02. um 13:30 Uhr

Premier League gegen Championship im Achtelfinale des FA Cups, Brighton empfängt im Amex Stadium Derby County. Die Hausherren setzten sich in der letzten Runde gegen West Brom durch, Derby County besiegte Accrington.

Kommentator: Marcel Seufert

Wimbledon - Millwall am 16.02. um 16:00 Uhr

Mit dem AFC Wimbledon und Millwall treffen in der fünften Runde des FA Cups zwei Favoritenschrecks aufeinander. Wimbledon besiegte West Ham United, Millwall beendete Evertons Titelträume per Last-Minute-Treffer.

Kommentator: Nico Seepe

