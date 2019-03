EC Qualification-Livestream: Portugal - Ukraine am 22.03.

Seit der WM-Qualifikation 1996 trafen diese beiden Nationen nicht mehr aufeinander. In Gruppe B machen sie im Dreikampf mit Serbien wohl die ersten beiden Plätze unter sich aus.

Kommentator: Tino Polster



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Portugal - Ukraine am 22.03. um 20:45 Uhr!

EC Qualification Livestreams

Kasachstan - Schottland am 21.03. um 16:00 Uhr

Während Schottland bereits zweimal bei einer EM dabei war, nahm Kasachstan noch nie teil.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Zypern - San Marino am 21.03. um 18:00 Uhr

Für San Marino geht es in Gruppe I höchstens um einzelne Punkte, Zypern träumt gegen Teams wie Belgien, Russland oder Schottland von der ersten EM-Teilnahme.

Moldawien - Frankreich am 22.03. um 20:45 Uhr

Quali-Start für den Weltmeister. Frankreich holte bereits 2000 nach dem WM-Triumph auch den EM-Titel – der erste Schritt auf dem Weg zur Wiederholung soll in Chisinau gelingen.

Kommentator: Stefan Galler

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.