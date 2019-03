EC Qualification-Livestream: Andorra - Albanien am 25.03.

Um in Gruppe H zumindest eine kleine Aussicht auf Erfolg zu haben, braucht Albanien am 2. Spieltag einen deutlichen Sieg.



EC Qualification Livestreams

Bulgarien - Montenegro am 22.03. um 18:00 Uhr

Ein Sieg zum Auftakt wäre wichtig für diese beiden Teams, denn es warten noch Gegner wie England oder Tschechien in der Gruppe.

Moldawien - Frankreich am 22.03. um 20:45 Uhr

Quali-Start für den Weltmeister. Frankreich holte bereits 2000 nach dem WM-Triumph auch den EM-Titel – der erste Schritt auf dem Weg zur Wiederholung soll in Chisinau gelingen.

Kommentator: Stefan Galler

Frankreich - Island am 25.03. um 20:45 Uhr

Der Weltmeister will in Gruppe H möglichst keine Punkte abgeben und ist turmhoher Favorit. Für Island wäre ein Unentschieden in Paris bereits ein unverhoffter Erfolg.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

