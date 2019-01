Coupe de la Ligue-Livestream: Monaco - Rennes am 09.01.

Viertelfinale in der Coupe de la Ligue: AS Monaco empfängt Stade Rennes. Das Team von Thierr Henry hat sich, trotz schwacher Liga-Saison, etwas überraschend für die Runde der besten acht qualifiziert. Im K.O.-Modus und vor heimischer Kulisse wollen sie nun wieder für eine Überraschung sorgen.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Monaco - Rennes am 09.01. um 01:00 Uhr!

Coupe de la Ligue Livestreams

Lyon - Straßburg am 08.01. um 01:00 Uhr

Verfolge das Viertelfinale des Coupe de la Ligue live auf DAZN! Olympique Lyon trifft auf Racing Straßburg. Das Spiel wird im Groupama Stadium ausgetragen. Amtierender Meister ist PSG. Wer holt sich diese Saison den Titel?

Kommentator: Martin Sedlacek

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Bordeaux - Le Havre am 09.01. um 01:00 Uhr

Im Viertelfinale des Coupe de la Ligue trifft Bordeaux auf Le Havre.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.