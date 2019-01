Coppa Italia-Livestream: Florenz - AS Rom am 30.01.

Coppa-Italia-Viertelfinale im Stadio Artemio Franchi. Florenz stemmte bislang sechmal den Pokal, der AS Rom ganze neun Mal.

Kommentator: Mario Rieker / Experte: Necat Aygün



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Florenz - AS Rom am 30.01. um 01:00 Uhr!

Coppa Italia Livestreams

AC Mailand - Neapel am 29.01. um 01:00 Uhr

Erst am Samstag spielten beide Teams in der Liga gegeneinander. Da ging es noch um Punkte, heute im Viertelfinale der Coppa Italia ums Weiterkommen.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Sebastian Kneißl

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Atalanta - Juventus am 30.01. um 01:00 Uhr

Viertelfinale in der Coppa Italia! Mit Juventus Turin hat Atalanta Bergamo den Titelverteidiger zu Gast. Kann Atalanta den Rekordpokalsieger auf dem Weg zum 14. Titel stoppen?

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Vincenzo D'Orta

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.