Copa Sudamericana-Livestream: Paranaense - Caracas am 04.10.

Das Rückspiel in der Copa Sudamericana zwischen Paranaense und Caracas. In der Arena da Baixada steht dem letzten verbliebenen venezolanischen Teilnehmer die große Aufgabe bevor das 0:2 im Hinspiel wieder wett zu machen. Atletico Paranaense hätte einen schlechteren Start in der brasilianischen Seria A nicht haben können und braucht ebenfalls ein Erfolgserlebnis.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Paranaense - Caracas am 04.10. um 00:30 Uhr!

Copa Sudamericana Livestreams

Colon Santa Fe – Junior FC am 05.10. um 00:30 Uhr

Junior Barranquilla ist dabei die beste internationale Vorstellung der Vereinsgeschichte abzuliefern und träumt weiterhin vom Einzug in das Viertelfinale der Copa Sudamericana 2018 einzuziehen. Das Hinspiel gewannen die „Haie“ mit 1:0 gegen Colon Santa Fe. Doch der argentinische Erstligist wird alles versuchen um den Rückstand aufzuholen. Wer zieht in die nächste Runde ein? Die Antwort wie immer auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.