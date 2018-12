Copa del Rey-Livestream: Girona - Alaves am 05.12.

Die Copa del Rey live auf DAZN! Ein turbulentes Hinspiel endete mit dem 2:2 Ausgleich in der 96. Minute für Girona. Somit ist im Rückspiel offen. Kann Girona den Heimvorteil nutzen oder setzt sich Alaves auf gegnerischem Platz durch?



Copa del Rey Livestreams

Valencia - Ebro am 04.12. um 01:00 Uhr

Rückspiel in der Copa del Rey zwischen dem FC Valencia und CD Ebro. Im Hinspiel tat sich der Favorit aus Valencia schwer und gewann durch einen Doppelpack von Santi Mina nur mit 2:1. Damit ist für den Drittligisten noch alles drin. Ob sie die Überraschung schaffen können, siehst Du live auf DAZN!

Kommentator: Tom Kirsten

Atletico Madrid - Sant Andreu am 05.12. um 01:00 Uhr

In der vierten Runde der Copa del Rey kommt es zum Duell zwischen Atletico Madrid und UE Sant Andreu. Der Drittligist aus Barcelona unterlag im Hinspiel zu Hause knapp mit 0:1. Im Metropolitano-Stadion von Madrid wollen sie nun für eine Überraschung sorgen und das Ergebnis noch drehen. Die Gastgeber um Trainer Diego Simeone gehen dennoch als klarer Favorit in die Partie. Das Spiel seht ihr auf DAZN.

Kommentator: ​Flo Hauser

