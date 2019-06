Copa America-Livestream: Katar - Argentinien am 23.06.

In Porto Alegre will sich Argentinien zum Abschluss der Gruppenphase den zweiten Sieg im zweiten Länderspiel gegen Copa-Gastmannschaft Katar erspielen.

Kommentator: Freddie Schulz



Copa America Livestreams

Argentinien - Paraguay am 20.06. um 02:30 Uhr

1953 und 1979 holte Paraguay bisher den Titel und muss im zweiten Gruppenspiel gegen den 14-maligen Sieger Argentinien ran.

Kommentator: Hans von Brockhausen

Uruguay - Japan am 21.06. um 01:00 Uhr

Zweites Gruppenspiel, in Porto Alegre treffen beide Teams zum achten Mal insgesamt und zum ersten Mal bei einem Pflichtspiel aufeinander.

Kolumbien - Paraguay am 23.06. um 21:00 Uhr

Am letzten Spieltag der Gruppe B trifft Kolumbien, Bei der Sonderausgabe der Copa 2016 auf Platz 3, auf die Nationalelf aus Paraguay.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.