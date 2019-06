Copa America-Livestream: Brasilien - Venezuela am 19.06.

Gastgeber Brasilien will im zweiten Gruppenspiel in Salvador möglichst schon einen entscheidenden Schritt in Richtung Viertelfinale machen.

Kommentator: Freddie Schulz



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Brasilien - Venezuela am 19.06. um 02:30 Uhr!

Copa America Livestreams

Paraguay - Katar am 16.06. um 21:00 Uhr

Um ein Turnier mit zwölf Teams vollzubekommen, lädt der Südamerika-Verband seit 1993 immer zwei Gastmannschaften zur Copa America ein: Katar ist zum ersten Mal dabei und gehört mit Paraguay zu den Außenseitern in Gruppe B.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Uruguay - Ecuador am 17.06. um 00:00 Uhr

Im ersten Spiel in Gruppe C trifft Rekordsieger Uruguay auf Ecuador. Bereits 15-mal ging der Titel ins kleinste Land des Südamerika-Verbands.

Kommentator: Freddie Schulz

Kolumbien - Katar am 19.06. um 23:30 Uhr

Im Estadio do Morumbi in Sao Paolo trifft Kolumbien mit Spielmacher James Rodriguez auf Katar – die Wüstennation ist 2019 zum ersten Mal als Gast bei der Copa America dabei.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.