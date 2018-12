Championship-Livestream: Reading - Sheffield Utd am 08.12.

Englands Zweite Liga beendet den 21. Spieltag mit der Begegnung Reading gegen Sheffield United.



West Bromwich - Aston Villa am 07.12. um 01:00 Uhr

21. Spieltag in der englischen Championship: Premier-League-Absteiger West Bromwich Albion empfängt den siebenfachen englischen Meister Aston Villa. Das Duell steigt im am höchsten gelegenen Stadion Englands: das The Hawthorns liegt 168 m über dem Meeresspiegel. Verfolge die Partie live auf DAZN!

Birmingham - Bristol City am 08.12. um 01:00 Uhr

Am 21. Spieltag der Championship empfängt Birmingham im St. Andrew’s Stadium das Team von Bristol City. Brimingham verlor seit Gründung der Championship nur einmal gegen Bristol. Im letzten Aufeinandertreffen konnte Bristol das erste Mal nach 13 sieglosen Spielen gegen die Blues gewinnen.

