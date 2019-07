Africa Cup of Nations-Livestream: Algerien - Guinea am 07.07.

Guinea hat sich mit 4 Punkten über den Weg der besten Gruppendritten für das Achtelfinale qualifiziert und trifft im Satdion des 30. Juni auf den Afrika-Cup-Sieger von 1990 aus Algerien, die in Gruppe C makellos Erster wurden.

Kommentator: Max Siebald



Africa Cup of Nations Livestreams

Achtelfinale 1 am 05.07. um 18:00 Uhr

Im Al Salam Stadium in Kairo starten die afrikanischen Teams in die K.o.-Runde.

Kommentator: David Ploch

Achtelfinale 2 am 05.07. um 21:00 Uhr

Im International Stadium von Kairo steigt das zweite Achtelfinale des diesjährigen Afrika-Cups.

Kommentator: Felix Keil

Madagaskar - DR Kongo am 07.07. um 18:00 Uhr

Der Afrika-Cup Neuling von der größten Insel des Kontinents, Madagaskar, trifft bei seiner ersten Teilnahme an der Endrunde im Achtelfinale auf das Team um Bundesliga-Legionär Marcel Tisserand der Demokatischen Republik Kongo.

Kommentator: Tom Kirsten

