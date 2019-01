Six Nations-Livestream: Irland - England am 02.02.

Mit den Six Nations geht das Rugby-Jahr erst richtig los! Am ersten Spieltag treffen sich gleich die Titelfavoriten Irland und England im Aviva Stadium in Dublin. Irland ist Titelverteidiger und gewann im letzten Jahr den Grand Slam.

Kommentatoren: Jan Lüdeke und Manuel Wilhelm



Six Nations Livestreams

Frankreich - Wales am 01.02. um 01:00 Uhr

Das traditionsreichste Länder-Turnier im Rugby Union startet mit dem Duell zweier Enttäuschter: Frankreich wartet seit 2010 auf den Titel bei den Six Nations, der letztjährige Zweite Wales seit 2013. Unter dem Flutlicht des Stade de France können sich beide Teams eine gute Ausgangslage verschaffen.

Kommentatoren: Jan Lüdeke und Manuel Wilhelm

Schottland - Italien am 02.02. um 01:00 Uhr

Die Six Nations auf DAZN! Schottland und Italien machten in der Vergangenheit normalerweise den letzten Platz unter sich aus - im vergangenen Jahr gewann Schottland nicht nur knapp in Rom, sondern wurde am Ende vor England und Frankreich Dritter. Im Murrayfield Stadium in Edinburgh soll aus schottischer Sicht das nächste erfolgreiche Turnier starten.

Kommentatoren: Sven Gabbei und Jan Lüdeke

