European Rugby Champions Cup-Livestream: Racing 92 - Scarlets am 19.01.

Zum Abschluss der Gruppenphase des European Champions Cup trifft Racing 92 auf die Scarlets. Mit einem Sieg wären die Franzosen sicher als Gruppensieger fürs Viertelfinale qualifiziert.



Newcastle - Toulon am 18.01. um 01:00 Uhr

Der European Rugby Champions Cup live auf DAZN! Die Newcastle Falcons gegen den Rugby Club Toulonnais - am letzten Gruppenspieltag entscheidet sich, wer ins Viertelfinale einzieht.

Kommentator: Manu Wilhelm

Saracens - Glasgow am 19.01. um 01:00 Uhr

Im heimischen Allianz Park in Watford empfangen die Saracens die Glasgow Warriors. Die Gastgeber gewannen von den bisherigen acht Duellen sieben. Um am letzten Gruppenspieltag noch am Tabellenführer Saracens vorbeizuziehen, brauchen die Schotten einen deutlichen Sieg.

