Ultimate Fighting Championship-Livestream: UFC 235: Jones vs Smith (Main Card) am 03.03.

Jon "Bones" Jones setzte sich Ende 2018 im Titelkampf gegen Alexander Gustafsson in der 3. Runde durch K.o. durch. In der T-Mobile Arena in Nevada bekommt Anthony Smith nun seine Chance auf den Halbschwergewichtstitel.

Kommentatoren: Mark Bergmann und Andreas Kraniotakes



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe UFC 235: Jones vs Smith (Main Card) am 03.03. um 04:00 Uhr!

Ultimate Fighting Championship Livestreams

UFC 235: Jones vs Smith (Main Card) (Originalkommentar) am 03.03. um 04:00 Uhr

UFC 235 bei uns auf DAZN! Jon "Bones" Jones konnte sich Ende 2018 im Titelkampf gegen Gustafsson in der 3. Runde durch K.O. durchsetzen. In der T-Mobile Arena in Nevada bekommt Anthony Smith nun seine lang ersehnte Chance auf den Halbschwergewichtstitel.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.