Ultimate Fighting Championship-Livestream: UFC 232: Jones vs Gustafsson 2 (Main Card) (Originalkommentar) am 30.12.

UFC 232 in Las Vegas mit Jon Jones gegen Alexander Gustafsson in Originalkommentar! Nach einem der legendärsten Kämpfe der UFC im Jahr 2013 treffen die beiden Kämpfer endlich wieder im Rematch aufeinander. Zwischen "Bones" und "The Maler" geht es nun um den Meistertitel im Halbschwergewicht.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe UFC 232: Jones vs Gustafsson 2 (Main Card) (Originalkommentar) am 30.12. um 01:00 Uhr!

Ultimate Fighting Championship Livestreams

UFC 232: Jones vs Gustafsson 2 (Main Card) am 30.12. um 01:00 Uhr

UFC 232 in Las Vegas mit Jon Jones gegen Alexander Gustafsson! Nach einem der legendärsten Kämpfe der UFC im Jahr 2013 treffen die beiden Kämpfer endlich wieder im Rematch aufeinander. Zwischen "Bones" und "The Maler" geht es nun um den Meistertitel im Halbschwergewicht!

Kommentator: Mark Bergmann / Experte: Andreas Kraniotakes

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.