World Championship-Livestream: Russland - USA am 23.05.

Können die US-Amerikaner um Patrick Kane die beste Defensive des Turniers aushebeln?



Kanada - Schweiz am 23.05. um 16:15 Uhr

Nach der Auftaktniederlage gegen Finnland zeigte sich Team Kanada unbeeindruckt und marschierte mit sechs Siegen zum Gruppensieg - nun treffen die Kanadier um Toptorschütze Anthony Mantha im Viertelfinale auf die Schweiz, den Vierplatzierten der Gruppe B.

Finnland - Schweden am 23.05. um 20:15 Uhr

Im skandinavischen Viertelfinal-Duell trifft Finnland, die die Vorrunde trotz der Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland auf Rang 2 abgeschlossen haben, auf den Erzrivalen Schweden, der bereits 41 Tore im Turnier erzielen konnte.

