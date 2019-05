World Championship-Livestream: Österreich - Norwegen am 17.05.

Der Außenseiter Österreich weist gegen die Norweger eine positive Bilanz auf, auch wenn das bislang letzte Aufeinandertreffen zu Gunsten der Norweger ausging.



World Championship Livestreams

Großbritannien - Dänemark am 14.05. um 16:15 Uhr

Wenn die Briten eine kleine Chance haben wollen auf den Klassenerhalt, sollte es ein Sieg sein gegen Dänemark.

Deutschland - Frankreich am 14.05. um 20:15 Uhr

In den letzten 23 Jahren schaffte es Frankreich nur einmal unter die letzten Acht, Deutschland sollte diese Partie also gewinnen, wenn es etwas werden soll mit dem Viertelfinale.

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Harry Birk

Tschechien - Italien am 17.05. um 20:15 Uhr

In Gruppe B trifft Mitfavorit Tschechien auf Außenseiter Italien.

