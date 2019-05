World Championship-Livestream: Finnland - Deutschland am 21.05.

In ihrem letzten Gruppenspiel trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die favorisierten Finnen. Bei der vergangenen WM begegneten sich beide Teams ebenfalls in der Gruppenphase, das Spiel gewann Deutschland 3:2 nach Verlängerung.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Michi Bakos



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Finnland - Deutschland am 21.05. um 12:15 Uhr!

World Championship Livestreams

Dänemark - USA am 18.05. um 12:15 Uhr

2016 ließen die Dänen überraschend Norwegen, die Schweiz und Lettland in der Gruppe hinter sich und scheiterten erst im Viertelfinale – ein Erfolg, der in den letzten Jahren die Ausnahme war, die USA erwarten von sich selbst daher einen Sieg.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Kanada - Deutschland am 18.05. um 16:15 Uhr

Fünfter Vorrunden-Auftritt für das deutsche Team, ab jetzt kommen nur noch ganz harte Gegner: Nach dem Olympia-Dritten Kanada stehen die USA und Finnland der DEB-Auswahl für das Viertelfinale im Weg.

Kommentator: Christian Rupp / Experte: Harry Birk

Slowakei - Dänemark am 21.05. um 16:15 Uhr

In seinem letzten Gruppenspiel will der Gastgeber gegen Dänemark wichtige Punkte im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale sammeln, das man bei der letzten WM knapp verpasste.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.