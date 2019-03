NHL-Livestream: Red Wings @ Panthers am 10.03.

Das BB&T Center wird Schauplatz des Duells zwischen den Detroit Red Wings und den Florida Panthers. In der Atlantic Division haben beide kaum noch eine Chance auf die Playoffs.



Blue Jackets @ Penguins am 08.03. um 01:00 Uhr

In der PPG Paints Arena empfangen die Pittsburgh Penguins die Columbus Blue Jackets zum Duell zweier Eastern-Conference-Kontrahenten. In der Metropolitan Division geht es eng zu, beide Teams hoffen sogar noch, an die vorne liegenden Islanders und Capitals heranzukommen.

Sabres @ Avalanche am 09.03. um 21:00 Uhr

In der NHL stehen sich die Bufallo Sabres und die Colorado Avalanche auf dem Eis gegenüber. Im direkten Duell gewannen die Sabres von den letzten zehn Spielen nur zwei.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Mannix Wolf

Maple Leafs @ Oilers am 10.03. um 01:00 Uhr

Im Rogers Place begrüßen die Edmonton Oilers die Toronto Maple Leafs zu kanadischen Duell. Die Gäste haben gute Chancen auf die Playoffs.

Kommentator: Christian Rupp / Experte: Mannix Wolff

