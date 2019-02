NHL-Livestream: Lightning @ Blue Jackets am 19.02.

Die Tampa Bay Lightning und die Columbus Blue Jackets treffen in der laufenden Regular Season bereits das dritte Mal aufeinander. Die Lightning gewannen zweimal mit einem Gesamt-Torverhältnis von 12:2. Auch jetzt ist Tampa Bay als mit Abstand bestes Team im Osten Favorit.



NHL Livestreams

Flames @ Penguins am 16.02. um 19:00 Uhr

Calgary spielt als eine der besten Mannschaften in der Western Conference bis dato eine klasse Saison. Für die Flames gehen die Playoffs schon fast klar. Einen derben Ausreißer nach unten legte Calgary allerdings im letzten Duell mit Pittsburgh hin beim 1:9.

Rangers @ Penguins am 17.02. um 18:30 Uhr

Die New York Rangers gastieren in der besten Eishockey-Liga der Welt bei den Pittsburgh Penguins. Beide Teams treffen das zweite Mal in diesem Kalenderjahr aufeinander. Anfang Januar deklassierten die Penguins New York 7:2.

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Michi Bakos

Coyotes @ Flames am 18.02. um 22:00 Uhr

Die Calgaray Flames empfangen im Scotiabank Saddledome die Arizona Coyotes. In dieser NHL-Saison sind die Coyotes eine Art Lieblingsgegner für die Mannschaft aus Calgary. Einem 6:1 im November folgte ein 7:1 im Januar.

