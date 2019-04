NHL-Livestream: Islanders @ Penguins (Spiel 3) am 14.04.

Zwei Mal hat Tom Kühnhackl den Stanley Cup mit den Pittsburgh Penguins gewonnen. Im Sommer wechselte er zu den New York Islanders. Nun trifft er mit seinem neuen Team in der ersten Playoff-Runde auf seine alten Kollegen.



Maple Leafs @ Bruins (Spiel 1) am 12.04. um 01:00 Uhr

Drei der vier Hauptrunden-Duelle haben die Boston Bruins gegen die Toronto Maple Leafs gewonnen. Nun treffen sie in der ersten Playoff-Runde aufeinander.

Blue Jackets @ Lightning (Spiel 1) am 13.04. um 01:00 Uhr

In der Regular Season haben die Tempa Bay Lighting die Eastern Conference dominiert. Zum Start in die Playoffs bekommen sie es mit den Columbus Blue Jackts zu tun, die die Hauptrunde als Achter beendeten.

Avalanche @ Flames (Spiel 2) am 14.04. um 04:30 Uhr

Nachdem die Calgary Flames die Playoffs im letzten Jahr verpasst haben, beendeten sie die Regular Season nun als Erster der Western Conference. In der ersten Runde warten die Colorado Avalanche.

