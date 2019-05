NHL-Livestream: Blues @ Sharks (Spiel 5) am 19.05.

Die San Jose Sharks wollen ein weiteres Mal nach 2016 in das Stanley-Cup-Finale einziehen, dafür müssen sie so wie damals jedoch erst an den St. Louis Blues vorbei.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Blues @ Sharks (Spiel 5) am 19.05. um 21:00 Uhr!

NHL Livestreams

Bruins @ Hurricanes (Spiel 4) am 17.05. um 02:00 Uhr

Die Boston Bruins sind auf dem besten Weg die Eastern Conference zu gewinnen und sich damit die Chance zu erspielen, ihren ersten Stanley Cup-Erfolg seit 2011 zu feiern.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Sharks @ Blues (Spiel 4) am 18.05. um 02:00 Uhr

Spiel 4 des Finales der Western Conference in den Stanley Cup Playoffs - die San Jose Sharks sind zu Gast bei den St. Louis Blues.

Hurricanes @ Bruins (Spiel 5, falls nötig) am 19.05. um 01:15 Uhr

Die Bruins konnten die ersten beiden Spiele der Serie zuhause klar für sich entscheiden - nach zwei Auswärtsspielen geht es jetzt wieder in ihren TD Garden.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.