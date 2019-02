UK Open-Livestream: UK Open: Tag 3 - Session 2 am 03.03.

Verfolge das Halbfinale und anschließend das große Finale der UK Open live auf DAZN. Dem Sieger winken 100.000 Pfund Preisgeld. Wer wird der Champion der 17. Auflage des Turniers in Minehead und somit Nachfolger von Gary Anderson?

Kommentator: Elmar Paulke



UK Open Livestreams

UK Open: Tag 1 - Session 1 am 01.03. um 13:45 Uhr

Die UK Open 2019 in Minehead stehen an. Die Besonderheit des Turniers: Es gibt keine Setzliste, die Topspieler können jederzeit aufeinandertreffen. Außerdem haben auch Amateure die Chance, sich zu qualifizieren. Schafft gleich am ersten Tag ein Underdog die große Überraschung?

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

UK Open: Tag 1 - Session 2 (Originalkommentar) am 01.03. um 20:00 Uhr

UK Open: Tag 3 - Session 2 (Originalkommentar) am 03.03. um 20:00 Uhr

