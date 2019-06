PDC World Cup of Darts-Livestream: World Cup of Darts: Viertelfinale am 09.06.

Zum neunten Mal findet der PDC World Cup of Darts statt, viermal siegte ein englischen Duo, ebenso viermal die Niederländer. Im Viertelfinale geht es zunächst über zwei Einzel im Modus Best of Seven Legs - steht es dann 1:1, entscheidet ein Best-of-Seven-Doppel.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Cup of Darts: Viertelfinale am 09.06. um 13:00 Uhr!

PDC World Cup of Darts Livestreams

World Cup of Darts: Tag 1 am 06.06. um 19:00 Uhr

In der ersten Runde trifft unter anderem das deutsche Duo Max Hopp und Martin Schindler auf Ungarn, die Schotten Gary Anderson und Peter Wright spielen gegen Dänemark. Gespielt wird ein Doppel über fünf Gewinn-Legs.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

World Cup of Darts: Tag 2 am 07.06. um 19:00 Uhr

Zum ersten Mal seit 2012 gehen Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld nicht zusammen für die Niederlande an den Start, dieses Jahr tritt Weltmeister van Gerwen mit Jermaine Wattimena an, es geht in der ersten Runde gegen Spanien - außerdem trifft unter anderem England auf die Philippinen, Österreich bekommt es mit Russland zu tun.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic

World Cup of Darts: Halbfinale und Finale am 09.06. um 19:00 Uhr

Entscheidung bei der neunten Ausgabe des Länder-Vergleichs: Im Halbfinale reichen noch zwei Siege, im Finale gewinnt das Duo, das zuerst drei Spiele gewinnt. Nach den ersten beiden Einzeln folgt ein Doppel und falls nötig, entscheiden danach noch zwei Einzel.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.