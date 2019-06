UCI World Tour-Livestream: Tour de Suisse: 4. Etappe am 18.06.

Am vierten Tag der Tour de Suisse geht es für die Fahrer auf einer 163,9 km langen Strecke von Murten nach Arlesheim in der Nähe von Basel, unter anderem über eine Bergwertung der zweiten Kategorie.



Im letzten Jahr gewann der Australier Richie Porte die Tour de Suisse, jetzt tritt er mit seinem neuen Team Trek-Segafredo zur Titelverteidung an: Auf der ersten Etappe wartet ein Einzelzeitfahren über 9,5 Kilometer mit Start und Ziel in Langnau im Emmental.

Im letzten Jahr gewann der Australier Richie Porte die Tour de Suisse, jetzt tritt er mit seinem neuen Team Trek-Segafredo zur Titelverteidung an: Auf der zweiten Etappe geht es über insgesamt 159,6 Kilometer dreimal um einen Rundkurs mit Start und Ziel in Langnau im Emmental mit sechs Bergwertungen der zweiten Kategorie.

Ein Terrain für Ausreißer: Über 162,3 Kilometer von Flamatt nach Murten geht es stetig auf und ab, aber nie dramatisch - nur zwei Bergwertungen der dritten Kategorie stehen an.

