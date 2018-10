NBA-Livestream: Thunder @ Warriors am 17.10.

Die NBA ist wieder da! Nach dem Auftakt der Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers starten nun auch die Champions der letzten zwei Jahre in die neue Saison! Die Golden State Warriors erwarten die Oklahoma City Thunder in der Oracle Arena. Wie werden Steve Kerr und seine Jungs in die Saison 2018/19 starten?

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Dre Voigt



76ers @ Celtics am 17.10. um 02:00 Uhr

Die NBA ist zurück! Und zurück ist auch Gordon Hayward. Nach seiner Horrorverletzung zu Beginn der vergangenen Saison ist der Small Forward wieder im Kader Bostons und soll an der Seite von Kyrie Irving für Erfolge sorgen. Doch die Young Guns der 76ers mit Ben Simmons und Joel Embiid wollen sich zum Saisonstart direkt für das 4:1-Aus im Halbfinale in den Eastern Conference revanchieren. Wer holt sich also den ersten Sieg der Saison?

Pelicans @ Rockets am 18.10. um 02:00 Uhr

Die NBA ist zurück auf DAZN! Die New Orleans Pelicans treffen auf die Houston Rockets. Für die Pelicans lief es in der Preseason alles andere als gut. Mit James Harden, Carmelo Anthony und Co. wartet direkt ein echter Brocken auf das Team von Alvin Gentry.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

