NBA-Livestream: Thunder @ 76ers am 19.01.

OKC zu Gast bei Philly! Das erste Duell der beiden Teams in dieser Saison verspricht Spektakel. Das Team um Russell Westbrook und Paul George hat sich in der Spitzengruppe der Western Conference festgespielt. Daran trägt auch Dennis Schröder seinen Anteil. Währenddessen ist Philadelphia im Osten weiter auf Kurs.

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel. Vorberichte ab 21:20 Uhr.



NBA Livestreams

Knicks @ Wizards am 17.01. um 01:00 Uhr

NBA goes London und DAZN berichtet von vor Ort! Die New York Knicks reisen ebenso wie die Washington Wizards in die britische Haupstadt. Es ist bisher eine grausame Saison für die Knicks, die seit Beginn auf Superstar Kristaps Porzingis verzichten müssen. Auch Washington bleibt bisher unter den eigenen Erwartungen. In neutraler Halle bietet sich beiden eine neue Chance.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Per Mertesacker

Lakers @ Thunder am 18.01. um 01:00 Uhr

Kracher im NBA-Westen! Die Lakers müssen in der Chesapeake Energy Arena gegen die Oklahoma City Thunder ran. Beide Teams kämpfen um möglichst gute Playoff-Plätze. LeBron James fällt noch immer verletzt aus - die große Chance für die Thunder, den Druck auf die Warriors und die Nuggets in der Conference zu erhöhen.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Steffen Hamann

Spurs @ Timberwolves am 19.01. um 01:00 Uhr

Die San Antonio Spurs sind zu Gast bei den Minnesota TImberwolves im Target Center. Beiden Mannschaften fehlt im Playoff-Rennen der Western Conference die Konstanz, auf Siege folgen zu häufig Pleiten. Die Timberwolves drohen langsam den Anschluss zu verlieren.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Alexander Vogel

