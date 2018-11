NBA-Livestream: Suns @ Lakers am 02.12.

LeBron James und seine Los Angeles Lakers empfangen die Phoenix Suns. Deandre Ayton und Devin Booker glänzen in dieser Saison, doch das allein reicht nicht um die Spiele zu gewinnen. Im Staples Center gegen King James anzutreten wird kein Vergnügen. Die Lakers lassen sich selten einen Sieg nehmen und erst Recht nicht in eigener Halle!

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alex Vogel



NBA Livestreams

Warriors @ Raptors am 30.11. um 01:00 Uhr

Die Golden State Warriors befinden sich in ihrem womöglich letzten Jahr in Oakland, bevor die Erfolgs-Franchise der vergangenen Jahre nach San Francisco weiterzieht. Ein Meisterschaftsring soll daher als Abschiedsgeschenk geholt werden. Wie schlagen sich Durant und Co. gegen einen der Top-Favoriten im Osten, die Toronto Raptors?

Kommentator: Benny Zander / Experte: Demond Greene

Bucks @ Knicks am 01.12. um 01:00 Uhr

Die NBA live auf DAZN! Giannis Antetokounmpo und Khris Middleton beherrschen die Bucks-Offensive. Für die Big Men der Knicks wie Mitchell Robinson und Noah Vonleh könnte das Spiel eher unangenehm werden. Wer als Sieger im Madison Square Garden vom Parkett geht, erfährst du hier!

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alex Vogel

