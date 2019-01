NBA-Livestream: Raptors @ Rockets am 26.01.

Spitzenduell in der NBA! Die Rockets empfangen die Raptors. Oder: James Harden vs Kawhi Leonard. Vor allem Harden spielt offensiv im Moment meist unerreicht. In Leonard kommt jetzt einer der besten Verteidiger der Liga ins Toyota Center.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Dre Voigt



Trail Blazers @ Thunder am 23.01. um 01:00 Uhr

Spitzenspiel im Westen! Die Portland Trail Blazers reisen nach Oklahoma City und treffen in der Chesapeake Energy Arena auf die Thunder. Welches Star-Duo kann das Duell für sich entscheiden: Lillard und McCollum oder Westbrook und George? Das bisher einzige Duell in dieser Saison gewannen die Thunder knapp mit zwei Punkten Unterschied.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Stefan Koch

Spurs @ 76ers am 24.01. um 01:00 Uhr

Die San Antonio Spurs sind zu Gast im Wells Fargo Center bei den Philadelphia 76ers. Während die 76ers sich erneut Hoffnungen auf eine Platzierung in der Top 4 der Eastern Conference machen, kämpfen die Spurs um die 22. Playoff-Teilnahme in Serie.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Stefan Koch

Spurs @ Pelicans am 26.01. um 01:00 Uhr

Die Spurs gastieren in New Orleans bei den Pelicans. Die Gastgeber haben im Rennen um die Playoffs im Westen mit einer negativen Bilanz schon einen ordentlichen Rückstand.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

