NBA-Livestream: Raptors @ Bucks am 30.10.

Die NBA live auf DAZN! Die Revanche der Bucks gegen die Raptors. Die beiden Mannschaften trafen zuletzt in den Playoffs aufeinander wo die Raptors mit 4-2 die Saison der Bucks beendeten. Giannis Antetokounmpo und seine Jungs brauchen also keine extra Motivationansprache!

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Jan Jagla



Celtics @ Thunder am 26.10. um 02:00 Uhr

Russell Westbrook, Dennis Schröder und Co. erwarten die Boston Celtics in der Chesapeake Energy Arena. Nach einem verworfenen Buzzer Beater von Westbrook, gewannen die Celtics im letzten Spiel mit einem Punkt Abstand! Holen sich Kyrie Irving, Gordon Hayward und Daniel Theis als Favoriten der Eastern Confernence den Sieg in der gegnerischen Halle?

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Greene

Lakers @ Spurs am 28.10. um 02:00 Uhr

Die NBA live auf DAZN! Die L.A Lakers und Lebron James treffen zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen auf Gregg Popovich und seine San Antonio Spurs. (Spielbeginn ist 2:30 MEST/Sommerzeit)

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.