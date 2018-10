NBA-Livestream: Pelicans @ Rockets am 18.10.

Die NBA ist zurück auf DAZN! Die New Orleans Pelicans treffen auf die Houston Rockets. Für die Pelicans lief es in der Preseason alles andere als gut. Mit James Harden, Carmelo Anthony und Co. wartet direkt ein echter Brocken auf das Team von Alvin Gentry.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt



NBA Livestreams

Thunder @ Warriors am 17.10. um 02:00 Uhr

Die NBA ist wieder da! Nach dem Auftakt der Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers starten nun auch die Champions der letzten zwei Jahre in die neue Saison! Die Golden State Warriors erwarten die Oklahoma City Thunder in der Oracle Arena. Wie werden Steve Kerr und seine Jungs in die Saison 2018/19 starten?

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Dre Voigt

