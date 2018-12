NBA-Livestream: Pelicans @ Pistons am 09.12.

Die Detroit Pistons empfangen die New Orleans Pelicans in der Little Caesar Arena. Beide Teams vetrauen stark auf ihr Big Men. Blake Griffin und Andre Drummond sind die erste und zweite Option in Dwayne Caseys System. Pelicans Head Coach Alvin Gentry setzt neben MVP-Kandidat Anthony Davis auf Mirotic und Randle. Wer macht den nächsten Schritt in Richtung Playoffs?



NBA-Action live auf DAZN! Noch immer ohne ihren verletzten Superstar Kristaps Porzingis reisen die New York Knicks in den TD Garden nach Boston. Klingt nach einer klaren Angelegenheit für Kyrie Irving und seine Celtics. Ob das Team von Brad Stevens seiner Favoritenrolle gerecht wird, siehst du hier auf DAZN!

Die Houston Rockets sind zu Gast bei den Dallas Mavericks in der American Airlines Arena. Das Team von Mike D'Antoni besitzt mit Chris Paul und James Harden den wohl besten Backcourt der Liga. Da können die Dallas Mavericks noch nicht mithalten. Jedoch haben die Texaner mit Dennis Smith Jr. und Luka Doncic zwei vielversprechende Talente in ihren Reihen.

Top-Duell in der Eastern Conference! Die Toronto Raptors empfangen in der Scotiabank Arena die Milwaukee Bucks. Mit Kawhi Leonard auf der Seite der Raptors und Giannis Antetokounmpo bei den Bucks, treffen zwei der besten NBA-Spieler und mögliche MVP-Kandidaten aufeinander. Welches der beiden Spitzen-Teams im Osten sich am Ende durchsetzen kann, siehst Du auf DAZN!

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.