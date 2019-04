NBA-Livestream: Nets @ 76ers (Spiel 2) am 16.04.

Spiel zwei der Serie zwischen den Philadelphia 76ers und den Brooklyn Nets. Die Favoritenrolle ist in dieser Serie klar auf Seiten der 76ers. Erst im vorletzten Regular-Season-Spiel sicherten sich die Nets die Playoff-Teilnahme.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Nets @ 76ers (Spiel 2) am 16.04. um 02:00 Uhr!

NBA Livestreams

Nets @ 76ers (Spiel 1) am 13.04. um 20:30 Uhr

Die Favoritenrolle ist in der Serie zwischen den Philadelphia 76ers und den Brooklyn Nets klar auf Seiten der 76ers. Erst im vorletzten Regular-Season-Spiel sicherten sich die Nets die Playoff-Teilnahme.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Pacers @ Celtics (Spiel 1) am 14.04. um 19:00 Uhr

Eins haben Boston und Indiana gemeinsam: In den letzten Playoffs scheiterten beide im entscheidenden siebten Spiel an Lebron James und den Cavaliers, doch der King hat die Playoffs in diesem Jahr verpasst und der Weg in die Finals ist frei - nur wer beschreitet ihn?

Thunder @ Trail Blazers (Spiel 1) am 14.04. um 21:30 Uhr

In den letzten beiden Jahren waren die Playoffs sowohl für die Thunder als auch für die Trail Blazers eine einzige Enttäuschung und endeten bereits nach der ersten Runde - in diesem Jahr wird es zumindest für eins der beiden Teams weitergehen.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.