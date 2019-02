NBA-Livestream: NBA All-Star 2019: Draft am 08.02.

Zum 68. Mal in der langen Historie der NBA findet das All-Star Game statt, in dem die besten Spieler der Saison, die von den Fans, Spielern, Journalisten und Head Coaches der 30 NBA-Teams gewählt werden, in einem Exhibition Game aufeinander treffen. Beim All-Star Draft wählen die beiden Team-Kapitäne LeBron James und Giannis Antetokounmpo ihre Teams. Wer spielt mit wem beim All-Star Game? Hier verpasst du keine Entscheidung!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe NBA All-Star 2019: Draft am 08.02. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Wizards @ Bucks am 07.02. um 02:00 Uhr

Die Washington Wizards sind zu Gast im Fiserv Forum bei den Milwaukee Bucks. Beide Teams könnten sich auch in Runde 1 der Playoffs wiedersehen. Milwaukee spielt momentan den besten Basketball der Liga, während Washington weit unter seinen Möglichkeiten bleibt.

Kommentator: Martin Gräfe

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Lakers @ Celtics am 08.02. um 02:00 Uhr

Die größte Rivalität der NBA: Die Los Angeles Lakers sind zu Gast im TD Garden bei den Boston Celtics. Zum ersten Mal seit Jahren sind beide Teams im Playoff-Rennen. Speziell bei den Lakers könnte der Platz in der Postseason noch ernsthaft in Gefahr geraten.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Alexander Vogel

Nuggets @ 76ers am 09.02. um 01:00 Uhr

Seit 2016 konnten die Denver Nuggets keinen Sieg mehr gegen die Philadelphia 76ers holen. Jimmy Butler und die 76ers erwarten die Nuggets nach einem deutlichen Sieg im letzten Duell im heimischen Wells Fargo Center.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Stefan Koch

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.