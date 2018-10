NBA-Livestream: Lakers @ Trail Blazers am 19.10.

NBA is back! Die Portland Trail Blazers haben die Los Angeles Lakers mit Moritz Wagner im Moda Center zu Gast. In der abgelaufenen Regular Season haben sich die Trail Blazers immer durchgesetzt. Wer darf beim ersten Duell in der neuen Spielzeit jubeln?

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alexander Vogel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Lakers @ Trail Blazers am 19.10. um 02:00 Uhr!

NBA Livestreams

Thunder @ Warriors am 17.10. um 02:00 Uhr

Die NBA ist wieder da! Nach dem Auftakt der Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers starten nun auch die Champions der letzten zwei Jahre in die neue Saison! Die Golden State Warriors erwarten die Oklahoma City Thunder in der Oracle Arena. Wie werden Steve Kerr und seine Jungs in die Saison 2018/19 starten?

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Dre Voigt

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Pelicans @ Rockets am 18.10. um 02:00 Uhr

Die NBA ist zurück auf DAZN! Die New Orleans Pelicans treffen auf die Houston Rockets. Für die Pelicans lief es in der Preseason alles andere als gut. Mit James Harden, Carmelo Anthony und Co. wartet direkt ein echter Brocken auf das Team von Alvin Gentry.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

Celtics @ Raptors am 20.10. um 02:00 Uhr

Die Boston Celtics und Daniel Theis haben die Toronto Raptors zu Gast. Boston geht als einer der Favoriten im Osten in die neue Spielzeit. Können sie diese Erwartungen erfüllen?

Kommentator: Flo Pertsch

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.