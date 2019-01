NBA-Livestream: Lakers @ Thunder am 18.01.

Kracher im NBA-Westen! Die Lakers müssen in der Chesapeake Energy Arena gegen die Oklahoma City Thunder ran. Beide Teams kämpfen um möglichst gute Playoff-Plätze. LeBron James fällt noch immer verletzt aus - die große Chance für die Thunder, den Druck auf die Warriors und die Nuggets in der Conference zu erhöhen.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Steffen Hamann



NBA Livestreams

Warriors @ Nuggets am 16.01. um 01:00 Uhr

Der amtierende NBA-Champion ist zu Gast bei den Denver Nuggets im Pepsi Center. Die Warriors wirken in dieser Saison nicht ganz zu souverän wie in den vergangenen Jahren. Die Nuggets um Superstar Nikola Jokic sind eine echte Prüfung für Golden State.

Kommentator: Christoph Stadler / Experte: Stefan Koch

Knicks @ Wizards am 17.01. um 01:00 Uhr

NBA goes London und DAZN berichtet von vor Ort! Die New York Knicks reisen ebenso wie die Washington Wizards in die britische Haupstadt. Es ist bisher eine grausame Saison für die Knicks, die seit Beginn auf Superstar Kristaps Porzingis verzichten müssen. Auch Washington bleibt bisher unter den eigenen Erwartungen. In neutraler Halle bietet sich beiden eine neue Chance.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Per Mertesacker

