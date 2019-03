NBA-Livestream: Lakers @ Pistons am 16.03.

Zwischen den Lakers und den Pistons gab es in der laufenden Saison bisher ein Duell. Das neu geformte Team um Star-Spieler LeBron James gewann im heimischen Staples Center 113:110. Mittlerweile sieht es für die Lakers in Sachen Playoffs düster aus. Anders bei den Pistons: Nachdem Detroit letztes Jahr die Playoffs verpasste, sind die Chancen dieses Jahr hoch.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Ole Frerks



Thunder @ Jazz am 12.03. um 02:00 Uhr

Paul George spielt dieses Jahr den besten Basketball seiner Karierre und ist einer der MVP-Kanidaten. Dazu sind die Thunder ein Top-4-Kandidat im Westen. In der EnergySolutions Arena trifft OKC auf die Utah Jazz, einen der großen Rivalen um die begehrtesten Plätze der Conference.

Kommentator: Martin Gräfe

Bucks @ Pelicans am 13.03. um 01:00 Uhr

Die Saison der Pelicans verläuft bisher enttäuschend. Star-Spieler Anthony Davis wird die Franchise voraussichtlich am Ende der Saison verlassen und die Playoffs laufen in New Orleans wohl nur im Fernsehen. In den Milwaukee Bucks kommt eine der stärksten Mannschaften der Eastern Conference in die New Orleans Arena.

Lakers @ Raptors am 15.03. um 01:00 Uhr

Die Lakers müssen zu ihrem Angstgegner: L.A. hat die letzten neun Spiele allesamt gegen Toronto verloren. LeBron James bezwang Toronto in den vergangenen Playoffs mit den Cavs aber fast alleine in der Serie 4:0. Gelingt ihm auch mit den Lakers der erste Sieg gegen die Raptors?

