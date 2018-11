NBA-Livestream: Hornets @ Pistons am 11.11.

Der Start in die Saison ist für beide Teams überraschend gut verlaufen. Doch können sich Charlotte und Detroit auch weiterhin im Osten behaupten?

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Alex Vogel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Hornets @ Pistons am 11.11. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Rockets @ Thunder am 09.11. um 01:00 Uhr

Der Wechsel von Dennis Schröder zu den Oklahoma City Thunder könnte den Deutschen in dieser Saison weit in die Postseason bringen. Doch mit den Houston Rockets wartet ein direkter Konkurrent. Wer setzt das Ausrufezeichen?

Kommentator: Benni Zander / Experte: Demond Green

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Celtics @ Jazz am 10.11. um 01:00 Uhr

Gordon Hayward kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte. An neunter Stelle wurde Hayward 2010 von den Jazz gedraftet und spielte bist 2017 in Salt Lake City, bevor er nach Boston wechselte. Nehmen er und die Celtics einen Sieg aus Utah mit?

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Steffen Hamann

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.