NBA-Livestream: Clippers @ Pistons am 02.02.

Die Los Angeles Clippers sind zu Gast in der Little Caesar Arena bei den Detroit Pistons. Im Mittelpunkt steht heute Blake Griffin, der letztes Jahr von LA nach Detroit getradet wurde. Griffin spielt bisher eine hervorragende Saison in Detroit und legt mit mehr als 25 Punkten im Schnitt bislang eine Karrierebestleistung hin.

Kommentator: Lukas Schönmüller



NBA Livestreams

76ers @ Lakers am 30.01. um 01:00 Uhr

Im Staples Center empfangen die Lakers die 76ers aus Philadelphia. Für die Lakers wäre eine Pleite ein Rückschlag im Kampf um Platz 8 im Westen - Philadelphia hingegen spielt aktuell im Osten um die ersten vier Plätze und damit den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Greene

Pacers @ Wizards am 31.01. um 01:00 Uhr

Die Capital One Arena in Washington ist Schauplatz des Duells zwischen den Wizards aus der US-Hauptstadt und den Pacers aus Indianapolis.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Seb Dumitru

Celtics @ Knicks am 02.02. um 01:00 Uhr

Die NBA live auf DAZN! Ein Prestigeduell im Osten, die Boston Celtics reisen zu den New York Knicks. Während bei den Knickerbockers in dieser Saison nicht viel erwartet wird, wollen die Celtics nicht nur die Krone im Osten.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Steffen Hamann

