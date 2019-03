NBA-Livestream: Clippers @ Knicks am 24.03.

Vor der Saison hätte kaum jemand erwartet, dass aus Los Angeles die Clippers wohl die Playoffs erreichen und nicht die Lakers um LeBron James. Die Knicks blicken als schlechtestes Team der NBA bereits auf die nächste Saison.

Kommentator: Christoph Stadtler



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Clippers @ Knicks am 24.03. um 17:00 Uhr!

NBA Livestreams

Thunder @ Raptors am 23.03. um 00:30 Uhr

Back-to-Back-Spiele der Thunder gegen die Toronto Raptors! Nach dem Spiel in Oklahoma City folgt jetzt das Wiedersehen in Toronto. Sowohl Oklahoma als auch die Raptors zählen zu den Spitzenteams in ihrer jeweiligen Conference und werden beide die Playoffs erreichen.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Dre Voigt

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Celtics @ Hornets am 23.03. um 23:00 Uhr

Mit dem wohl breitesten Kader der NBA schafft es Boston noch nicht, richtige Konstanz in sein Spiel zu bringen für den ersehnten Titel. Die Charlotte Hornets müssen für die Playoffs ihre Siegbilanz noch verbessern.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Dre Voigt

Cavaliers @ Bucks am 24.03. um 21:30 Uhr

Während es für die Cleveland Cavaliers in dieser Rebuild-Saison nur noch um den höchstmöglichen Draft-Pick geht, spielen die Milwaukee Bucks ihre beste Saison seit Jahren und dominieren die NBA kurz vor Beginn der Playoffs.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.