NBA-Livestream: Clippers @ Bucks am 29.03.

Den Clippers droht im Westen Platz 8 und damit ein harter Gegner in der ersten Playoff-Runde. Um das zu verhindern, wäre ein Sieg in Milwaukee praktisch – die Bucks haben aber im Moment die beste Bilanz aller NBA-Teams.

Kommentator: Flo Pertsch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Clippers @ Bucks am 29.03. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Nets @ Trail Blazers am 26.03. um 03:00 Uhr

Sowohl die Trail Blazers als auch die Nets mischen in ihren jeweiligen Conferences um die Playoff-Plätze mit und drohen harte Gegner in der ersten Runde zu erwischen.

Kommentator: Philipp Dubbert

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Rockets @ Bucks am 27.03. um 01:00 Uhr

Im achtletzten Spiel der Regular Season messen sich die Milwaukee Bucks mit einem der Top-Favoriten auf den Sieg in der Eastern Conference: Die Bucks spielen ihre beste Saison seit mehreren Jahren.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Dre Voigt

Lakers @ Jazz am 28.03. um 03:30 Uhr

In der Vivint Smart Home Arena in Salt Lake City geht es für die Gastgeber noch um den Einzug in die Playoffs. Die Lakers spielen dagegen beim Weiterkommen fast keine Rolle mehr. Das letzte Aufeinandertreffen entschieden die Jazz 113:95 für sich.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Dre Voigt

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.